Nadzieja dla fanów "Piątku": Ice Cube daje nowy sygnał życia czwartej części

Po długim okresie oczekiwania Piątek 4, oficjalnie zatytułowany Last Friday, doczekał się pierwszej znaczącej aktualizacji. Osiem miesięcy po ogłoszeniu projektu Ice Cube – współtwórca serii, aktor i producent – zabrał głos, ujawniając, na jakim etapie znajduje się film oraz jak wyglądają plany dotyczące obsady i kierunku kreatywnego.

Na początku tego roku New Line Cinema potwierdziło powrót kultowej serii komediowej, zapoczątkowanej w 1995 roku. Decyzja ta była efektem wieloletnich starań Ice Cube’a, który publicznie podkreślał, że historia Craiga Jonesa zasługuje na godne zakończenie po filmie Kolejny piątek z 2002 roku.

W rozmowie Ice Cube przyznał, że żaden aktor nie podpisał jeszcze kontraktu, jeśli chodzi o Last Friday. Jednocześnie zaznaczył, że twórcy chcą przywrócić jak najwięcej znanych postaci – o ile będzie to miało sens fabularny.

Chcemy dać fanom to, czego oczekują. Zamierzamy sprowadzić z powrotem jak najwięcej bohaterów, którzy pasują do historii. I dobrze się przy tym bawimy – powiedział Cube.

Na ten moment ani Chris Tucker ani Mike Epps nie są oficjalnie związani z projektem, jednak Ice Cube nie ukrywa, że liczy na ponowne spotkanie przynajmniej części oryginalnej obsady.

Artysta odniósł się również do tempa prac nad filmem. Choć rozwój projektu postępuje powoli, jego zdaniem wszystko znajduje się dokładnie tam, gdzie powinno. Twórcy nie chcą się spieszyć, by Last Friday było satysfakcjonującym i godnym finałem historii Craiga Jonesa.

Najważniejszym elementem pozostaje jednak humor. – To będzie zabawne – podkreślił Ice Cube, zaznaczając, że komedia pozostaje fundamentem całej serii.

Piątek na przestrzeni lat stał się ważnym elementem popkultury i internetowych memów, a także otworzyło Chrisowi Tuckerowi drzwi do wielkiej kariery, jednocześnie pokazując komediowe oblicze Ice Cube’a po jego dramatycznej roli w Chłopaki z sąsiedztwa.

Choć Last Friday wciąż znajduje się we wczesnej fazie produkcji, nowe informacje dają fanom nadzieję, że długo wyczekiwany finał serii faktycznie dojdzie do skutku.

Źrodło: Collider