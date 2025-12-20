Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "Avatar: Ogień i popiół" poniżej oczekiwań w USA, ale globalnie jest dobrze!

Nowa odsłona sagi Jamesa Camerona, czyli Avatar: Ogień i popiół, po piątkowych wpływach na poziomie 36,5 mln dolarów (w tym 12 mln z pokazów przedpremierowych) zmierza po 85–90 mln dolarów w otwarciu na rynku amerykańskim.

To wynik wyraźnie słabszy od filmu Avatar: Istota wody, który startował z 134,1 mln dolarów, ale jednocześnie lepszy niż debiut oryginalnego Avatara z 2009 roku (77 mln dolarów).

Warto jednak odnotować, że widowisko zdążyło już pokazać siłę poza USA. 43,1 mln dolarów zebrane z międzynarodowych premier w środę i czwartek potwierdzają, że marka Avatara pozostaje globalnym pewniakiem. Tytuł zanotował najlepszy dzień otwarcia roku w kilku kluczowych regionach, w tym w Australii, Nowej Zelandii oraz części Europy Zachodniej.

Odbiór krytyków jest umiarkowanie pozytywny, recenzje są raczej mieszane, ale publiczność reaguje znacznie cieplej. CinemaScore na poziomie "A" sugeruje potencjał na długie nogi w kolejnych tygodniach wyświetlania.

Na drugim miejscu box office’u uplasuje się David od Angel Studios z prognozowanym otwarciem na poziomie 25 mln dolarów. Trzecie miejsce przypadnie Pomocy domowej w reżyserii Paula Feiga (20–21 mln dolarów), a czwarta pozycja należy do animacji SpongeBob: Klątwa Pirata, która powinna zakończyć weekend z wynikiem około 17 mln dolarów.

A czy Wy byliście już w kinie na nowej odsłonie sagi Jamesa Camerona?

Źrodło: Deadline