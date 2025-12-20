Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lars Eidinger zagra Brainiaca w "Man of Tomorrow" Jamesa Gunna 0

Jak informuje "Deadline", Lars Eidinger został obsadzony w roli Brainiaca, czyli głównego antagonisty w filmie Man of Tomorrow w reżyserii Jamesa Gunna. Będzie to pierwsze aktorskie wcielenie tej postaci w historii kinowych filmów o Supermanie.

Zapowiedź nie jest całkowitym zaskoczeniem. Kilka miesięcy temu James Gunn w mediach społecznościowych subtelnie zasugerował obecność Brainiaca, publikując zdjęcie scenariusza z charakterystycznym szkicem mózgu na okładce. Co istotne, mimo ponad czterech dekad ekranowej historii Człowieka ze Stali, Brainiac nigdy wcześniej nie pojawił się w wersji live action.

Lars Eidinger to aktor silnie kojarzony z europejskim kinem autorskim. Największą rozpoznawalność przyniosły mu współprace z Olivierem Assayasem, a także role w produkcjach Netflixa w reżyserii Noaha Baumbacha.

Według wcześniejszych doniesień Brainiac był rozważany już na etapie prac nad pierwszym Supermanem, jednak Gunn zdecydował się odłożyć jego debiut, aby zapewnić postaci odpowiednią wagę dramaturgiczną. Reżyser sugerował również, że w nowym filmie dojdzie do wymuszonego sojuszu Supermana i Lexa Luthora wobec znacznie poważniejszego zagrożenia, co naturalnie kieruje uwagę właśnie na Brainiaca. W komiksach oraz Superman: The Animated Series postać ta wielokrotnie występowała jako wspólny wróg obu bohaterów.

Warner Bros. planuje rozpoczęcie zdjęć do Man of Tomorrow w kwietniu 2026 roku, a premiera została wyznaczona na 9 lipca 2027 roku.

Źrodło: Deadline