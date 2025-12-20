Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Mads Mikkelsen dołącza do obsady nowego filmu Martina Scorsesego 0

Obsada najnowszego projektu Martina Scorsesego zaczyna nabierać kształtów. Do zapowiadanego thrillera psychologicznego "What Happens At Night" dołączył Mads Mikkelsen, który zagra u boku Leonarda DiCaprio i Jennifer Lawrence.

Wczytywanie...

Film, produkowany przez Apple Original Films, oparty jest na powieści Petera Camerona, a za adaptację scenariuszową odpowiada Patrick Marber. Scorsese po raz kolejny współpracuje również z operatorem Rodrigo Prieto, czterokrotnie nominowanym do Oscara, który będzie autorem zdjęć. Zdjęcia mają rozpocząć się w lutym w Czechach.

Choć szczegóły dotyczące roli Mikkelsena nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, spekuluje się, że aktor może wcielić się w jedną z kluczowych postaci drugoplanowych – enigmatycznego, pozbawionego imienia biznesmena o skandynawskim pochodzeniu, przebywającego w niemal opustoszałym hotelu Borgarfjaroasysla Grand Imperial.

“What Happens At Night’ opowiada historię amerykańskiej pary, która przybywa do ośnieżonego europejskiego miasteczka w celu adopcji dziecka. Pobyt w tajemniczym hotelu, zamieszkanym przez galerię niepokojących postaci, w tym ekstrawagancką piosenkarkę, skorumpowanego biznesmena i charyzmatycznego uzdrowiciela, stopniowo wystawia na próbę ich związek oraz poczucie rzeczywistości.

Źrodło: Deadline