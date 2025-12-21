Spin-off znanego hitu nie wróci. Paramount+ podjęło decyzję 0

Paramount+ podjęło decyzję o anulowaniu serialu Agenci NCIS: Tony i Ziva po zaledwie jednym sezonie. Spin-off jednego z najpopularniejszych seriali kryminalnych ostatnich lat nie doczeka się kontynuacji, co zaskoczyło i rozczarowało wielu fanów uniwersum NCIS.

Wczytywanie...

Produkcja skupiała się na dobrze znanym duecie – byłych agentach NCIS, Anthonym DiNozzo (Michael Weatherly) i Zivie David (Cote de Pablo). Bohaterowie ponownie połączyli siły, tym razem wplątując się w sprawę tajemniczego programu technologicznego oraz grupy przestępczej wykradającej środki Interpolu. Serial łączył wątki sensacyjne z emocjonalnym domknięciem historii jednej z najbardziej lubianych par w historii NCIS.

Oprócz Weatherly’ego i de Pablo w obsadzie znaleźli się m.in. Isla Gie, Amita Suman, Lara Rossi, Maximilian Osinski, James D’Arcy oraz Sean Pertwee. Serial zadebiutował na Paramount+ 4 września 2025 roku i zakończył emisję w październiku, oferując widzom 10 odcinków.

Decyzja Paramount+ rodzi pytania o przyszłość kolejnych projektów osadzonych w świecie NCIS. Na ten moment platforma nie zdradza, czy planowane są inne spin-offy, które mogłyby wypełnić lukę po anulowanym serialu.

Źrodło: Variety