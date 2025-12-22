Apple TV+ rezygnuje z serialu "Ostatnia rubież" – nie będzie drugiego sezonu 0

Apple TV+ podjęło decyzję o niekontynuowaniu swojego najnowszego thrillera osadzonego na Alasce. Serial Ostatnia rubież, z Jasonem Clarke’em w roli głównej, został oficjalnie skasowany po zaledwie jednym sezonie i nie doczeka się kontynuacji po 10 odcinkach.

Produkcja zadebiutowała na platformie 10 października, a finał pierwszego sezonu trafił do widzów 5 grudnia. Apple zdecydowało się nie zamawiać drugiego sezonu, choć — przynajmniej na ten moment — nie podano oficjalnego powodu anulowania serii.

Choć Ostatnia rubież wzbudzała spore zainteresowanie jeszcze przed premierą, odbiór po emisji okazał się mieszany. Serial posiada obecnie 46% na Rotten Tomatoes, na podstawie 26 recenzji krytyków, co mogło wpłynąć na decyzję platformy.

Fabuła skupiała się na postaci Franka Remnicka (Jason Clarke), amerykańskiego marszałka nadzorującego rozległy i niemal bezludny region Alaski. Spokojna rutyna zostaje przerwana, gdy w odludnym terenie rozbija się samolot transportujący więźniów. Katastrofa prowadzi do ucieczki niebezpiecznych przestępców i stawia lokalną społeczność w śmiertelnym zagrożeniu. Z czasem Remnick zaczyna podejrzewać, że wypadek nie był przypadkowy, lecz elementem starannie zaplanowanego spisku.

W obsadzie serialu znaleźli się także Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Tait Blum oraz Dallas Goldtooth. Twórcami projektu byli Jon Bokenkamp i Richard D’Ovidio, którzy pełnili również funkcję producentów wykonawczych wraz z Jasonem Clarke’em, Laurą Benson, Albertem Kimem, Glennem Kesslerem oraz reżyserem Samem Hargravem. Serial powstał dla Apple Studios.

Źrodło: Variety