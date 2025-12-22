Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Epicka "Odyseja" z pierwszym zwiastunem! 1

Universal Pictures udostępniło w sieci oficjalny zwiastun teaserowy najnowszego filmu Christophera Nolana – Odyseja. Materiał zadebiutował w kinach w miniony weekend, a teraz trafił do szerokiej dystrybucji online.

Wczytywanie...

Warto podkreślić, że nie jest to ani krótki teaser prezentowany w lipcu ubiegłego roku, ani 5,5-minutowy prolog wyświetlany wyłącznie w kinach IMAX przed seansami Avatar: Ogień i popiół. Mowa o właściwym teaserze promocyjnym, który towarzyszył standardowym pokazom nowej superprodukcji Jamesa Camerona.

Odyseja to autorska interpretacja klasycznego eposu Homera, opowiadająca historię Odyseusza, króla Itaki oraz jego dramatycznej i pełnej niebezpieczeństw podróży do domu po wojnie trojańskiej. Film ma eksplorować tematy heroizmu, lojalności, sprytu oraz nieustannej walki człowieka z wolą bogów. Wśród zapowiadanych sekwencji znajdą się ikoniczne epizody, takie jak spotkania z cyklopem Polifemem, Syrenami czy czarodziejką Kirke, a także finałowy powrót Odyseusza do Penelopy.

W filmie występują Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel, Bill Irwin, Jon Bernthal, Mia Goth oraz Corey Hawkins.

Premiera kinowa Odysei zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku.

Pojawił się również plakat:

Wczytywanie...

Źrodło: Universal Pictures