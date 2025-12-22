Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

James Ransone nie żyje. Aktor znany z "Prawa ulicy" miał 46 lat 0

James Ransone zmarł w wieku 46 lat. Informację o śmierci aktora potwierdziło Biuro Koronera Hrabstwa Los Angeles. Przyczyną zgonu było samobójstwo.

Urodzony w 1979 roku w Baltimore, James Ransone rozpoczął karierę aktorską na początku lat 2000. Jego debiutem była niewielka rola w niezależnym filmie science fiction The American Astronaut (2001). Szerszą uwagę branży i krytyków zwrócił na siebie rok później występem w kontrowersyjnym dramacie Larry’ego Clarka Ken Park.

Przełomem w jego karierze okazał się rok 2003 i dołączenie do obsady Prawa ulicy. Kreacja Ziggy’ego Sobotki uczyniła go jednym z najbardziej niejednoznacznych bohaterów serialu. Choć Ziggy należał do najmniej lubianych postaci przez widzów, rola ta przyniosła Ransone’owi uznanie za bezkompromisowe i autentyczne aktorstwo.

W kolejnych latach występował m.in. w horrorach Sinister i Czarny telefon w reżyserii Scotta Derricksona, a także wielokrotnie współpracował ze Spike’em Lee przy filmach Plan doskonały, Red Hook Summer oraz Oldboy.

Na jego koncie znalazły się również role w takich tytułach jak Dolina przemocy, Dla niej wszystko, To: Rozdział 2 czy Mandarynka. Ostatnie występy Ransone’a obejmowały epizod w Czarny telefon 2 oraz gościnną rolę w serialu Poker Face platformy Peacock.

Źrodło: Deadline