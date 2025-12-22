Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Heated Rivalry" wyrównuje rekord "Breaking Bad". Historyczny wynik serialu HBO Max 0

Serial Heated Rivalry, jedna z najgłośniejszych premier HBO Max tego roku, zapisał się w historii IMDb, osiągając wynik, który do tej pory zarezerwowany był wyłącznie dla telewizyjnych legend.

Wczytywanie...

Piąty odcinek produkcji, zatytułowany "I’ll Believe In Anything", zadebiutował w czwartek i uzyskał idealną ocenę 10/10 na IMDb, opartą na ponad 22 tysiącach głosów. To nie tylko najwyżej oceniany odcinek serialowy w 2025 roku, ale również rezultat, który zrównał się z kultowym epizodem "Ozymandias" z finałowego sezonu Breaking Bad (warto zaznaczyć, że tamten odcinek zebrał wielokrotnie więcej ocen).

Serial oparty jest na bestsellerowym cyklu "Game Changers" autorstwa Rachel Reid i opowiada historię wieloletniego, skrywanego romansu dwóch rywalizujących hokeistów – Kanadyjczyka Hudsona Williamsa oraz Rosjanina Connora Storriego. W obsadzie znaleźli się m.in. François Arnaud, Christina Chang, Sophie Nélisse, Robert G.K. oraz Callan Potter.

Heated Rivalry od początku przyciągał uwagę medialną ze względu na śmiałe sceny erotyczne, ale to właśnie piąty odcinek został szczególnie doceniony za emocjonalną głębię i narracyjne wyciszenie, które przygotowuje grunt pod finał sezonu. Kulminacyjnym momentem epizodu jest publiczny pocałunek dwóch drugoplanowych bohaterów – scena, która wywołała szeroką reakcję widzów i krytyków.

A czy Wy oglądacie Heated Rivalry?

Źrodło: The Hollywood Reporter