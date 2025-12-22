"Bitwa samurajów" - japoński serial Netflix z zielonym światłem na 2. sezon 0

Netflix dał zielone światło na realizację drugiego sezonu japońskiego serialu kostiumowego Bitwa samurajów. Ta pełna akcji opowieść opiera się na mandze oraz powieści napisanej przez Shogo Imamurę "Ikusagami".

Akcja rozgrywa się w Japonii pod koniec XIX wieku, w okresie Meiji. 292 wojowników, w tym Shujiro Saga (Junichi Okada), zbiera się o zmierzchu w świątyni Tenryuji w Kioto, skuszonych obietnicą ogromnej nagrody pieniężnej. Saga pragnie ją wykorzystać na pomoc chorej żonie i dziecku.

Każdy z wojowników otrzymuje broń i bierze udział w brutalnej grze, w której musi ukraść znaczniki innych uczestników i dotrzeć do Tokio, by wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim — Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

W serialu, który reżyseruje Michihito Fujii występują m.in. Yumia Fujisaki, Kaya Kiyohara, Hiroshi Tamaki, Hideaki Itō i Gaku Hamada.

Tytuł osiągnął 1. miejsce na liście Global Top 10 (seriale nieanglojęzyczne) Netflixa i znalazł się w Top 10 w 88 krajach. W Japonii seria przez cztery kolejne tygodnie zajmowała pierwsze miejsce.

A Wy jesteście już po seansie Bitwy samurajów? Jak wasze wrażenia?

Źrodło: Dark Horizons