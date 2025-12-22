Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Alexander Ludwig i AJ Michalka dołączają do obsady 4. sezonu "Białego Lotosu" 0

Obsada czwartego sezonu serialu Biały Lotos zaczyna nabierać kształtów. Do nagradzanej produkcji HBO dołączyli AJ Michalka oraz Alexander Ludwig.

Są to pierwsze oficjalnie ogłoszone nowe nazwiska w nadchodzącej odsłonie serii, która zgodnie z tradycją zaprezentuje niemal całkowicie nową galerię bohaterów. Ostatnio pojawiły się również plotki o negocjacjach Dakoty Johnson oraz Heleny Bonham Carter.

Dotychczas tylko troje aktorów pojawiło się w więcej niż jednym sezonie. Była to Jennifer Coolidge jako Tanya McQuoid (sezony 1 i 2), Natasha Rothwell w roli Belindy Lindsey (sezony 1 i 3) oraz Jon Gries, który jako Greg Hunt wystąpił we wszystkich trzech dotychczasowych odsłonach.

Akcja czwartego sezonu została osadzona we Francji, choć szczegóły fabularne pozostają na razie tajemnicą. Oficjalny opis zapowiada klasyczną dla serii strukturę narracyjną, czyli historię nowej grupy gości oraz pracowników luksusowego hotelu "White Lotus", obserwowanych na przestrzeni jednego tygodnia.

Na ten moment nie ujawniono żadnych informacji dotyczących postaci, w które wcielą się Michalka i Ludwig.

Źrodło: Variety