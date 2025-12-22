HBO Max ogłasza datę premiery filmu "Smashing Machine" z Dwaynem Johnsonem 0

A24 i Warner Bros. oficjalnie potwierdzili, że Smashing Machine trafi do oferty HBO Max, dając widzom możliwość obejrzenia jednej z najbardziej nietypowych ról w karierze Dwayne’a Johnsona bez wychodzenia z domu.

Film będzie dostępny w streamingu od 23 stycznia 2026 roku.

Produkcja zadebiutowała kinowo we wrześniu i została napisana oraz wyreżyserowana przez Benny’ego Safdiego. Film opowiada historię Marka Kerra — byłego zapaśnika amatorskiego i zawodnika MMA — skupiając się nie tylko na jego sportowych sukcesach, lecz także na osobistych demonach, walce z uzależnieniem oraz skomplikowanych relacjach prywatnych.

Choć Smashing Machine zebrało mieszane recenzje, występ Johnsona spotkał się z wyraźnym uznaniem krytyków. Aktor był chwalony za dramatyczną, surową kreację, a jego nazwisko często pojawiało się w kontekście potencjalnych nominacji w sezonie nagród.

Obok Johnsona na ekranie pojawia się imponująca obsada. W filmie występują m.in. Emily Blunt jako Dawn Staples, Lyndsey Gavin jako Elizabeth Coleman, Oleksandr Usyk jako Igor Vovchanchyn, Ryan Bader jako Mark Coleman, Satoshi Ishii jako Enson Inoue, James Moontasri jako Akira Shoji oraz Yoko Hamamura jako Kazuyuki Fujita. Johnson pełnił także rolę producenta, współpracując m.in. z Eli Bushem, Dany Garcią, Hiramem Garcią, Davidem Koplanem i Bennym Safdiem. Producentką wykonawczą została Tracey Landon.

Smashing Machine to druga wspólna produkcja Dwayne’a Johnsona i Emily Blunt po przygodowym Wyprawa do dżungli z 2021 roku. Duet aktorski ponownie spotka się również na planie nadchodzącego filmu Martina Scorsesego, opowiadającego o prawdziwym bossie mafijnym stojącym na czele największego syndykatu przestępczego na Hawajach.

Źrodło: ComingSoon