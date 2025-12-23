"The Beauty" - piękno, które ma wysoką cenę. Zobacz zwiastun serialu od Ryana Murphy'ego 0

FX prezentuje oficjalny zwiastun The Beauty, nowego serialu Ryana Murphy'ego z Ashtonem Kutcherem i Evanem Petersem w rolach głównych. Jego fabuła porusza temat nieustannego dążenia do piękna, z tym, że to przeważnie ma swoją cenę.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Beauty"

Świat mody zanurza się w mroku, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają umierać w makabryczny i tajemniczy sposób. The Beauty to thriller, który stawia pytanie: Co poświęciłbyś dla perfekcji?

Wyobraź sobie rewolucyjny nowy super-lek, który sprawia, że każda twarz jest oszałamiająco piękna, a wszyscy będą tego chcieć – mówi głos słyszany w zwiastunie.

Dwaj agencji FBI zajmują się sprawą tajemniczych zgonów modelek. Trafiają do Paryża. Wraz z rozwojem śledztwa natrafiają na wirus przenoszony drogą płciową, który naturalnych, przeciętnych ludzi przemienia w fizyczne ideały. To piękno, jednak nie jest dane za darmo. Wszystko ma swoją cenę, a ta jest wysoka i okrutna. Trop prowadzi przez miasta znane w świecie mody – Paryż, Rzym, Wenecję i Nowy Jork, kończąc się na bajecznie bogatym twórcy leku o nazwie "The Beauty". Biznesmen, w którego wciela się Ashton Kutcher nie cofnie się przed niczym, aby ochronić swoje imperium.

Obsada wyprudukowanego przez Ryana Murphy’ego serialu prezentuje się znakomicie: Kutcher, Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope i Rebecca Hall. Fabuła The Beauty opiera się na serii komiksów Jeremy’ego Hauna i Jasona A. Hurley’a.

Polska premiera serialu odbędzie się 22 stycznia 2026 roku na Disney+. Na początek udostępnione zostaną 3 pierwsze odcinki. Na całość składa się ich 11.

Źrodło: FX Networks