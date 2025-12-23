Steve Rogers gwiazdą pierwszego zwiastuna "Avengers: Doomsday" 0

Marvel Studios oficjalnie zaprezentowało pierwszy teaser filmu Avengers: Doomsday. Materiał zadebiutował w kinach w piątek, przed seansami Avatar: Ogień i popiół, teraz studio udostępniło zapowiedź w pełnej, autoryzowanej formie, po tym, jak do sieci trafiła jego wersja w niskiej jakości.

Teaser koncentruje się na Steve’e Rogersie, granym ponownie przez Chrisa Evansa. Bohater przyjeżdża pod skromny, staromodny dom, a w jednej z kluczowych scen trzyma w ramionach niemowlę, jak dumny ojciec. Evans występuje tu w wieku zbliżonym do swojego rzeczywistego, co wyraźnie odróżnia tę wersję postaci od podstarzałego Steve’a Rogersa, którego widzieliśmy krótko w finale Avengers: Koniec gry. Wszystko wskazuje na to, że przedstawione wydarzenia rozgrywają się w przeszłości.

Oto teaser:

Sposób dystrybucji zapowiedzi sugeruje, że Marvel planuje utrzymać podobną strategię promocyjną przy kolejnych materiałach, czyli premiery teaserów najpierw w kinach w piątki, a następnie ich publikację online we wtorki. Druga zapowiedź ma skupiać się na Thorze, granym przez Chrisa Hemswortha. Według krążących już w sieci nieoficjalnych nagrań zapowiedź ma zawierać między innymi sceny, w których Thor obejmuje swoją córkę oraz modli się w lesie do swojego ojca.

Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2025 roku. Oto plakat:

Źrodło: Marvel Studios