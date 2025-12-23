Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Finałowe cztery odcinki "Stranger Things" - ujawniono długości epizodów 0

Ross Duffer, współtwórca serialu Stranger Things, potwierdził oficjalne czasy trwania czterech ostatnich odcinków finałowego sezonu produkcji Netflixa.

Pierwsze cztery epizody sezonu zadebiutowały 26 listopada. Kolejne trzy trafią na platformę w Boże Narodzenie, natomiast wielki finał zostanie udostępniony w Sylwestra.

Potwierdzone długości odcinków prezentują się następująco:

Odcinek 5 – "Shock Jock" (reż. Frank Darabont): 68 minut

Odcinek 6 – "Escape from Camazotz" (reż. Shawn Levy): 75 minut

Odcinek 7 – "The Bridge" (reż. bracia Duffer & Shawn Levy): 66 minut

Odcinek 8 – "The Rightside Up" (finał, reż. bracia Duffer): 128 minut

Finałowy epizod będzie najdłuższym odcinkiem sezonu, choć jednocześnie okaże się krótszy niż finał czwartego sezonu, który trwał 142 minuty. To wyraźne odejście od krążących wcześniej w branży plotek, według których każdy odcinek finałowej serii miał mieć długość od 90 do nawet 120 minut.

Pierwsza część piątego sezonu zanotowała największy debiut w historii anglojęzycznych produkcji Netflixa – 59,6 mln wyświetleń w ciągu pięciu dni. Według danych Nielsena serial wygenerował 8,46 miliarda minut oglądania w tygodniu 24–30 listopada, co stanowi najwyższy tygodniowy wynik w historii streamingu. Aż 57% tego rezultatu pochodziło z nowych odcinków piątego sezonu.

Źrodło: darkhorizons.com