Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Johan Renck wyreżyseruje serial "Assassin's Creed" 0

Johan Renck, szwedzki reżyser nagrodzony Emmy za miniserial HBO Czarnobyl, stanie za kamerą aktorskiej adaptacji telewizyjnej "Assassin’s Creed". Projekt powstaje dla Netfliksa i będzie kolejną wysokobudżetową próbą przeniesienia kultowej marki gier wideo na mały ekran.

Wczytywanie... "Assassin's Creed"

Dla Johana Rencka będzie to trzecia współpraca z Netfliksem. Wcześniej wyreżyserował pierwsze dwa odcinki serialu Bloodline oraz film Astronauta z Adamem Sandlerem w roli głównej. W jego dorobku znajdują się także miniserial Złodzieje diamentów oraz odcinki takich produkcji jak Breaking Bad, The Walking Dead i Wikingowie.

Według oficjalnego opisu fabuły serial Assassin's Creed skupi się na tajnej wojnie pomiędzy dwiema frakcjami działającymi w cieniu historii – jedną dążącą do kontrolowania ludzkości i kształtowania jej przyszłości poprzez manipulację oraz drugą, walczącą o zachowanie wolnej woli. Bohaterowie mają pojawiać się na tle kluczowych momentów dziejowych, próbując wpłynąć na losy świata.

Seria gier „Assassin’s Creed”, zapoczątkowana w 2007 roku, sprzedała się dotąd w liczbie ponad 230 milionów egzemplarzy na całym świecie. Każda odsłona osadzona była w innym okresie historycznym, a narracja wykorzystywała motyw Animusa, czyli urządzenia pozwalającego współczesnym bohaterom przeżywać wspomnienia przodków i obserwować konflikt pomiędzy zakonami Asasynów i Templariuszy.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Toby Wallace, Lola Petticrew, Zachary Hart oraz Laura Marcus. Twórcami, showrunnerami i producentami wykonawczymi są Roberto Patino oraz David Wiener. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Gerard Guillemot, Matt O'Toole, Genevieve Jones, Margaret Boykin i Austin Dill.

Warto przypomnieć, że marka była już adaptowana w formie kinowej. Film Assassin's Creed z 2016 roku w reżyserii Justina Kurzela, z Michaelem Fassbenderem w roli głównej, okazał się komercyjnym i artystycznym rozczarowaniem.

Źrodło: darkhorizons.com