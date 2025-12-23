Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amazon prezentuje pierwsze zdjęcia z 2. sezonu "Cross" 0

Prime Video udostępnił pierwsze oficjalne fotosy z drugiego sezonu serialu Cross, kryminalnej produkcji z Aldisem Hodge'em w roli głównej, opartej na bestsellerowej serii powieści Jamesa Pattersona o Alexie Crossie.

Akcja osadzonego w Waszyngtonie serialu koncentruje się na Alexie Crossie – wybitnym detektywie wydziału zabójstw i psychologu sądowym, który dzięki umiejętności wnikania w psychikę przestępców potrafi skutecznie tropić morderców. W drugim sezonie Cross staje przed nowym, szczególnie niebezpiecznym przeciwnikiem – bezwzględnym mścicielem polującym na skorumpowanych miliarderów. Do obsady dołączają Matthew Lillard, Jeanine Mason oraz Wes Chatham.

W swoich rolach powracają także Isaiah Mustafa, Alona Tal, Samantha Walkes, Juanita Jennings, Caleb Elijah, Melody Hurd oraz Johnny Ray Gill.

Twórcą serialu pozostaje Ben Watkins, który ponownie pełni funkcje scenarzysty, showrunnera i producenta wykonawczego, a także występuje w nowym sezonie. Premiera drugiego sezonu Cross zaplanowana jest na 11 lutego. Tego dnia widzowie otrzymają trzy pierwsze odcinki, a kolejne będą udostępniane co tydzień aż do finału, który zadebiutuje 18 marca.

Źrodło: Prime Video