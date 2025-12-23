Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sigourney Weaver przyznała, że jednym z filmów w jej dorobku, który najbardziej zasługuje na nową, rozszerzoną wersję, jest kultowa komedia science fiction Kosmiczna załoga z 1999 roku.

Aktorka ujawniła to podczas rozmowy w ramach wideo-retrospektywy kariery dla "Vanity Fair", promując jednocześnie film Avatar: Ogień i popiół. Weaver stwierdziła, że chętnie zobaczyłaby reżyserską wersję Kosmicznej załogi, zawierające sceny usunięte na etapie postprodukcji.

Film będący parodią Star Treka, opowiada historię obsady dawno skasowanego serialu science fiction, której członkowie zostają porwani przez obcych przekonanych, że serial dokumentował prawdziwe wydarzenia. W obsadzie znaleźli się m.in. Tim Allen, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell oraz wspomniana Sigourney Weaver.

Początkowo Kosmiczna załoga otrzymała kategorię wiekową R, jednak studio DreamWorks zdecydowało się na przemontowanie filmu do bardziej familijnej wersji PG. Decyzja ta wiązała się z wycięciem kilku scen oraz zdubbingowaniem dialogów. Jak wspomina Weaver, szczególnie ucierpiały wątki związane z postacią graną przez Allena:

Chciałabym, żeby wypuścili reżyserską wersję filmu. W ostatniej chwili DreamWorks zdecydowało się usunąć niektóre bardziej wyrafinowane sceny Tima Allena, bo potrzebowali filmu familijnego, który mógłby konkurować ze "Stuart Malutki". Dlaczego nie mieliby teraz wydać tej wersji z jego naprawdę dziwnymi i wspaniałymi scenami?

Aktorka ujawniła, że współscenarzysta filmu, Robert Gordon, miał gotowy scenariusz kontynuacji. Projekt jednak nigdy nie doszedł do skutku:

Bob Gordon napisał drugą część, ale nie chciał oddać jej DreamWorks, bo czuł, że studio zmarnowało szansę. Zawsze planowaliśmy sequel, ale po śmierci Alana Rickmana straciliśmy do tego zapał.

Ponad 25 lat po premierze Weaver przyznaje, że czuła się uprzywilejowana, mogąc pracować przy tym filmie, a jej bohaterka Gwen DeMarco była jej bliższa niż ikoniczna Ellen Ripley z serii "Obcy". A czy Wy lubicie tego klasyka?

Źrodło: Vanity Fair