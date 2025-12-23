Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Fatalne recenzje "Anakondy". Meta-reboot od Sony zbiera bardzo słabe oceny 0

Sony wprowadza do kin kolejną reaktywację znanej marki, ale wszystko wskazuje na to, że tym razem eksperyment zakończy się porażką. Nowa Anakonda, która jest określana przez twórców jako dekonstrukcja marki, a nie klasyczny reboot, spotkała się z miażdżącym przyjęciem krytyków.

Wczytywanie...

Po zniesieniu embarga recenzenckiego film notuje 43 punkty na Metacritic oraz zaledwie 23% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Prognozy box office mówią o otwarciu na poziomie około 20 mln dolarów, co przy budżecie szacowanym na 90–100 mln stawia projekt w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Za film odpowiada Tom Gormican, który pełnił zarówno funkcję scenarzysty, jak i reżysera. W głównych rolach występują Jack Black i Paul Rudd. Sony wyraźnie postawiło na autotematyczny żart z nostalgii, jednak według krytyków zabieg ten nie zadziałał.

Steve Whittaker z "Austin Chronicle" nie pozostawia złudzeń, zarzucając filmowi brak oryginalności i nieudolne wykonanie. Produkcja ma opierać się na nostalgicznych cameo i ogranych muzycznych wstawkach, które nie są w stanie przykryć problemów z realizacją, od kompozycji kadrów po montaż. W jego ocenie całość wypada gorzej niż trzecia część serii z 2008 roku.

Nowa Anakonda opowiada o Dougu (Black) i Griffie (Rudd), przyjaciołach z dzieciństwa, którzy marzą o nakręceniu remake’u swojego ukochanego filmu. Wyprawa do Amazonii, zainicjowana kryzysem wieku średniego, szybko przeradza się w walkę o przetrwanie, gdy na planie pojawia się prawdziwy, gigantyczny wąż.

Film już za kilka dni trafi do polskich kin. Czy wybieracie się na nową Anakondę?

Źrodło: World of Reel