Warner Bros. nie zamierza przesuwać trzeciej części "Diuny", mimo premiery nowego "Avengers" 0

Warner Bros. pozostaje nieugięte w kwestii daty premiery filmu Diuna: Część trzecia. Nowa odsłona sagi Denisa Villeneuve'a ma trafić do kin 18 grudnia 2026 roku, czyli dokładnie tego samego dnia, w którym Disney planuje wypuścić Avengers: Doomsday.

Zderzenie dwóch wysokobudżetowych, fanowskich marek w jeden weekend wydaje się rzadkością, branżowi insiderzy twierdzą, że Warner Bros. nie ma zamiaru ustępować. Jeff Sneider ujawnił w podcaście "The Hot Mic", że według jego źródeł studio jest niezwykle stanowcze w tej sprawie. Te informacje potwierdził Matt Belloni na antenie "The Town", dodając, że Warner Bros. argumentuje decyzję prostym faktem: to oni pierwsi zarezerwowali tę datę.

Jeszcze niedawno spodziewano się, że Warner Bros. zdecyduje się na korektę kalendarza, potencjalnie przenosząc film na październik lub listopad 2026 roku. Taki ruch ułatwiłby prestiżową premierę festiwalową, choćby w Wenecji. Na ten moment jednak nic nie wskazuje na zmianę strategii.

Diuna: Część trzecia zakończyła zdjęcia w listopadzie i znajduje się obecnie w fazie długiej postprodukcji. Z kolei Avengers: Doomsday zakończył główne zdjęcia kilka miesięcy wcześniej, lecz w styczniu zaplanowane są dokrętki, a film jest już montowany.

Decyzja Warner Bros. oznacza gotowość do bezpośredniej konfrontacji z jednym z potencjalnie największych hitów dekady. To odważny ruch, ale też taki, który może przynieść korzyści całej branży. Kina wciąż odczuwają skutki niestabilnego rynku, a powtórka z fenomenu "Barbenheimera", nawet w mniej kontrastowym gatunkowo wydaniu, mogłaby znacząco ożywić frekwencję.

Na razie jedno jest pewne. Diuna: Część trzecia nie ustępuje pola i teraz pozostaje pytanie, czy Marvel również zdecyduje się grać va banque, czy jednak zmieni kurs.

Źrodło: World of Reel