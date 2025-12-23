Blumhouse kończy 2025 rok z rekordowym zarobkiem! 1

Blumhouse zakończył rok 2025 znaczącym sukcesem kasowym. Studio przekroczyło granicę dochodu 1 miliarda dolarów i ustanowiło nowy rekord w swojej historii.

kadr z filmu "Pięć koszmarnych nocy 2"

Filmy grozy Blumhouse zarobiły ponad miliard dolarów w globalnych box office w 2025 roku Blumhouse zanotował jak dotąd najmocniejszy rok w box office, a horrory studia w 2025 roku łącznie przekroczyły granicę 1 miliarda dolarów na globalnym rynku kasowym. Ta liczba oznacza pierwszy raz w 25-letniej historii firmy, gdy jej filmy osiągnęły ten kamień milowy w jednym roku kalendarzowym.

Blumhouse i jego spółka zależna, Atomic Monster, wygenerowały około 1,022 miliarda dolarów. Łączna suma obejmuje przychody z dziesięciu filmów dystrybuowanych w ciągu roku, co podkreśla nieustającą siłę horroru.

Najmocniejszym osiągnięciem roku był film należący do popularnej franczyzy – Obecność 4: Ostatnie namaszczenie od Atomic Monster, który prowadził z globalną sprzedażą biletów w wysokości 494,6 miliona dolarów. Blumhouse wydał zaś niedawno sequel Pięć koszmarnych nocy 2, który do tej pory zarobił 201,8 miliona dolarów i nadal jest wyświetlany w kinach. Inne wydania dodały znaczące wkłady, w tym Czarny telefon 2 (132,1 miliona dolarów), Małpa (68,8 miliona dolarów) oraz M3GAN 2,0 (39 milionów dolarów).

Źrodło: ComingSoon