Kosmiczna inwazja i pętla czasowa w zwiastunie "All You Need Is Kill", ekranizacji noweli Hiroshiego Sakurazaki 0

W sieci zadebiutował zwiastun anime All You Need Is Kill, który ujawnia także datę premiery filmu w USA.

Wczytywanie... kadr z filmu "All You Need Is Kill"

All You Need Is Kill trafi do kin w Stanach Zjednoczonych 16 stycznia 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Film oparty jest na lekkiej powieści science fiction o tym samym tytule autorstwa Hiroshiego Sakurazaki. Najbardziej znana jej adaptacja to film aktorski Na skraju jutra z 2014 roku z Tomem Cruise'em i Emily Blunt w rolach głównych.

Jak prezentuje się fabuła "All You Need Is Kill"?

Po niezidentyfikowanej roślinie z inwazji kosmicznej Rita utknęła w pętli czasowej, zmuszona przeżywać ten sam dzień raz za razem. Z każdą pętlą się uczy, walczy. Jej wspomnienia i doświadczenia wyostrzają jej umiejętności, czyniąc ją potężną wojowniczką. Jednak niekończący się cykl śmierci i samotności zaczyna ją wykańczać. Potem poznaje Keijiego. On również powtarza ten sam dzień. Dwie zagubione dusze, uwięzione w niekończącej się wojnie. Czy ich spotkanie może odmienić los?

All You Need is Kill wyreżyserował Kenichiro Akimoto, który wcześniej pracował w dziale efektów wizualnych przy Halo: Legendy z 2010 roku czy Zielona Latarnia. Szmaragdowi wojownicy z 2011 roku.

Źrodło: ComingSoon