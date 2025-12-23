Gdy usłyszysz ten dźwięk, już po Tobie... Do polskich kin zmierza horror "Dźwięk śmierci" 0

Wczytywanie... kadr z filmu "Dźwięk śmierci"

Dźwięk śmierci to pełen grozy horror, który łączy atmosferę klasyków gatunku z nowoczesnym tempem akcji. To opowieść o strachu, którego nie można zobaczyć, lecz którego dźwięk przyprawia o dreszcze i zapowiada nieuchronny koniec.

Grupa młodych ludzi znajduje tajemniczy artefakt – starożytny aztecki gwizdek nazywany „gwizdkiem śmierci”. Początkowo traktują go jak dziwną ciekawostkę, nieświadomi, że kryje w sobie mroczną, a zarazem krwawą historię. Wystarczy jeden gwizd, by ożywić przerażającą klątwę: każdy, kto usłyszy ten dźwięk, wkrótce stanie twarzą w twarz ze swoją własną śmiercią. To, co początkowo wyda się niewinną zabawą, szybko przerodzi się w desperacką walkę o przetrwanie. Kolejne osoby giną w makabrycznych okolicznościach, strach i napięcie rośnie, a granica między światem żywych i umarłych staje się niemal niewidoczna. Bohaterowie muszą odkryć tajemnicę pradawnego przedmiotu, zanim będzie za późno…

W rolach głównych występują gwiazdy młodego pokolenia: Dafne Keen, znana z hitów Logan: Wolverine oraz Deadpool & Wolverine, a także Sophie Nélisse. Aktorkom znakomicie partnerują Sky Yang i Michelle Fairley, doskonale znana fanom serialu Gra o Tron, wspólnie wciągając publiczność w spiralę strachu i nieuchronnego przeznaczenia.

Film wyreżyserował Corin Hardy pracując na scenariuszu autorstwa Owena Egertona. Dźwięk śmierci wejdzie do polskich kin 13 lutego 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat