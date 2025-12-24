Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Paramount rezygnuje z kinowej premiery animowanego sequela "Awatara: Legendy Aanga"

Paramount oficjalnie potwierdził, że animowany film fantasy Legend of Aang: The Last Airbender nie trafi do kin. Produkcja, będąca kontynuacją kultowego uniwersum Awatar: Legenda Aanga, zadebiutuje bezpośrednio na platformie Paramount+, gdzie pojawi się jesienią 2026 roku.

Projekt był wcześniej planowany jako premiera kinowa z datą 9 października 2026, jednak studio zdecydowało się zmienić strategię dystrybucyjną i skierować tytuł wyłącznie do streamingu. Decyzja wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend ograniczania kinowych premier animacji nieskierowanych stricte do najmłodszej widowni.

Film osadzony jest kilka lat po wydarzeniach z seriali Awatar: Legenda Aanga oraz Legenda Korry i koncentruje się na dorosłym już Aangu, pokazując jego losy w nowym etapie życia. Produkcja jest samodzielnym projektem i nie jest powiązana z innymi planowanymi serialami animowanymi w tym uniwersum.

Obsada głosowa prezentuje się imponująco. W filmie usłyszymy m.in. Stevena Yeuna jako Zuko, Dionne Quan jako Toph, Jessicę Matten jako Katarę, Romána Zaragozę jako Sokkę, a Dee Bradley Baker ponownie użyczy głosu Momo. Eric Nam wciela się w Aanga. Wśród nowo ogłoszonych nazwisk znaleźli się także Taika Waititi, Geraldine Viswanathan, Freida Pinto, Ke Huy Quan oraz Peta Sergeant, których role pozostają na razie tajemnicą.

Równolegle Paramount rozwija osobny projekt telewizyjny, czyli animowany serial Avatar: Seven Havens. Składać się będzie z 26 odcinków podzielonych na dwa sezony po 13 odcinków. Seria opowie historię młodej ziemioginaczki, która odkrywa, że jest nowym Avatarem po Korrze. Paramount oficjalnie nie podał jeszcze konkretnej daty premiery, ale mówi się o roku 2027.

