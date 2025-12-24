Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

McCoy i Sulu pojawią się w ostatnim sezonie serialu "Star Trek: Nieznane nowe światy" 0

Obsada serialu Star Trek: Nieznane nowe światy konsekwentnie zbliża się do pełnego składu znanego z oryginalnej serii. Jak informuje "The Hollywood Reporter", w piątym i jednocześnie finałowym sezonie produkcji pojawią się kolejne ikoniczne postacie z klasycznego Star Treka.

Thomas Jane

Do serialu dołącza Thomas Jane, który wcieli się w doktora Leonarda "Bonesa" McCoya. Z kolei Kai Murakami zagra Hikaru Sulu. Obaj bohaterowie mają pojawić się w ostatnim odcinku sezonu, który domknie wieloletnią narrację i pokaże moment objęcia dowództwa nad USS Enterprise przez Jamesa T. Kirka.

Od startu Nieznanych nowych światów serial systematycznie wprowadza młodsze wersje członków legendarnej załogi. W pierwszych sezonach widzowie poznali m.in. Spocka (Ethan Peck), Kirka (Paul Wesley) i Uhurę (Celia Rose Gooding), a także postacie drugoplanowe znane z oryginału, jak dr M’Benga (Babs Olusanmokun) czy pielęgniarka Chapel (Jess Bush). W finale drugiego sezonu zadebiutował Scotty (Martin Quinn), jednak dopiero teraz obsada znacząco zbliża się do klasycznego zestawu bohaterów.

Nieobecność Chekova nie jest zaskoczeniem, postać ta pojawiła się w oryginalnym Star Treku dopiero od drugiego sezonu, co zachowuje spójność chronologiczną.

Czwarty sezon trafi na ekrany w przyszłym roku, natomiast finałowy sezon zaplanowano na 2027 rok. Produkcja zakończyła już zdjęcia, a finał ma pełnić rolę symbolicznego pomostu między serialem Nieznane nowe światy a klasyczną erą Star Treka.

Źrodło: The Hollywood Reporter