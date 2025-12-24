Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

James Cameron zapowiada remake "Fantastycznej podróży". Guillermo del Toro reżyserem? 0

James Cameron przekazał nowe informacje na temat długo rozwijanego remake’u klasycznego science fiction Fantastyczna podróż. Filmowiec potwierdził, że projekt ma już reżysera pracującego nad nową wersją scenariusza, a oficjalne ogłoszenie może nastąpić już niebawem.

Współpracujemy z reżyserem nad nowym scenariuszem. W przyszłym roku prace nad nim mogą nabrać rozpędu.

powiedział Cameron

Oryginalna Fantastyczna podróż z 1966 roku, z Raquel Welch w jednej z głównych ról, opowiada o grupie naukowców zmniejszonych do mikroskopijnych rozmiarów, którzy zostają wprowadzeni do ludzkiego organizmu w celu przeprowadzenia ryzykownej misji. James Cameron jest związany z planowanym remakiem od końca lat 90., a w 2016 roku do projektu oficjalnie dołączył Guillermo del Toro jako reżyser.

Wcześniej filmem interesowali się m.in. Roland Emmerich, Paul Greengrass oraz Shawn Levy.

Co ciekawe Cameron ukończył własną wersję scenariusza, jednak po sukcesie Titanica jego uwaga skupiła się na rozwijaniu uniwersum Avatara, co na lata spowolniło prace nad Fantastyczną podróżą. Jeszcze trzy lata temu del Toro zapewniał, że nie porzucił projektu, jednak od tamtej pory reżyser wspominał o trzech innych planowanych filmach.

A Wy kogo widzielibyście na stołku reżyserskim tego projektu?

Źrodło: World of Reel