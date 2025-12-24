Pedro Almodóvar ujawnia pierwszy teaser swojego nowego filmu "Amarga Navidad" 0

Pedro Almodóvar wraca do języka hiszpańskiego w swoim najnowszym filmie Amarga Navidad, którego pierwszy teaser trafił do sieci. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Wczytywanie...

Fabuła Amarga Navidad (ang. Bitter Christmas) skupia się na Elsie, dyrektorce działu reklamy, która po stracie matki w trakcie świąt zanurza się w pracę, aż do kryzysu zmuszającego ją do zatrzymania się. Elsa wyjeżdża wtedy na Lanzarote z przyjaciółką Patricią, podczas gdy jej partner Bonifacio pozostaje w Madrycie. Równolegle obserwujemy historię scenarzysty i reżysera filmowego, a całość stawia pytania o to, jak osobiste doświadczenia przekładają się na opowiadanie historii i co przy tym ginie.

Oto zwiastun:

W rolach głównych występują Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit oraz Quim Gutiérrez, a w obsadzie pojawia się także Rossy de Palma.

Warto odnotować, że Sony Pictures Classics nabyło prawa do dystrybucji w Ameryce Północnej od firmy El Deseo braci Almodóvarów, o czym informowaliśmy TUTAJ.

Premiera kinowa w Hiszpanii została zaplanowana na 20 marca 2026 roku za pośrednictwem Warner Bros. Pictures. Projekt jest w fazie postprodukcji. Będzie to nowy film legendarnego twórcy po W pokoju obok, który z kolei był pierwszym anglojęzycznym filmem reżysera i przyniósł mu Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji.

Poniżej plakat:

Źrodło: Curzon