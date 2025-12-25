Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Peaky Blinders: Nieśmiertelny" - pierwszy teaser filmu Netflixa 0

Netflix zaprezentował pierwszy teaser filmu Peaky Blinders: Nieśmiertelny, będący pełnometrażową kontynuacją kultowego serialu. Produkcja trafi do kin 6 marca, a 20 marca zadebiutuje na platformie streamingowej.

W roli Tommy’ego Shelby’ego ponownie zobaczymy Cilliana Murphy'ego. Obsada obejmuje również m.in. Rebeccę Ferguson, Tima Rotha, Sophie Rundle, Neda Dennehy’ego, Packy'ego Lee, Iana Pecka, Jaya Lycurgo, Barry’ego Keoghana oraz Stephena Grahama.

Akcja filmu rozgrywa się w Birmingham w 1940 roku, w samym środku II wojny światowej. Tommy Shelby, zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania, staje przed najbardziej destrukcyjnym rozrachunkiem w swoim życiu. Stawka jest najwyższa z możliwych, bowiem ważą się losy zarówno rodziny Shelbych, jak i całego kraju. Bohater musi zmierzyć się z własnymi demonami i zdecydować, czy spróbuje ocalić swoje dziedzictwo, czy też pozwoli mu spłonąć doszczętnie.

Twórca serialu i scenarzysta filmu Steven Knight zapowiada bezkompromisową kontynuację:

Kraj jest w stanie wojny, więc nasi Peaky Blinders również. To będzie wybuchowy rozdział tej historii. Bez hamulców. Peaky Blinders na wojnie.

Za reżyserię odpowiada Tom Harper, a film bezpośrednio nawiązuje do wydarzeń z sześciu sezonów serialu, którego emisja zakończyła się w 2022 roku. Wszystkie sezony Peaky Blinders są obecnie dostępne w ofercie Netfliksa. Oto zwiastun:

Źrodło: Netflix