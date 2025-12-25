Zwiastun "Odysei" Nolana bije rekordy oglądalności i wzbudza kontrowersje! 0

Pierwszy teaser Odysei w reżyserii Christophera Nolana zanotował imponujący wynik ponad 121,4 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery. Tak wynika z danych przytaczanych przez Forbes. Analizy firmy WaveMetrix wskazują, że to wynik ponad dwukrotnie lepszy niż osiągnięcie Oppenheimera, który w analogicznym czasie zgromadził około 50 mln odsłon.

Wyświetlenia rozłożyły się równomiernie pomiędzy platformami społecznościowymi: TikTok (27%), YouTube (26%), Facebook (21%), Instagram (18%) oraz X (10%). Dla Universala to najchętniej oglądany zwiastun w 2025 roku, wyprzedzający m.in. pierwszy zwiastun Wicked: Na dobre (113 mln wyświetleń w 24 godziny).

W ujęciu rocznym Odyseja zajmuje ósme miejsce wśród najczęściej oglądanych zwiastunów w pierwszej dobie, ustępując takim tytułom jak Diabeł ubiera się u Prady 2 czy aktorskim remake’om Vaiany i Lilo & Stitch.

Równolegle z sukcesem zasięgowym pojawiła się żywa dyskusja dotycząca historycznej wiarygodności filmu. Serwis "Greek Reporter" opublikował analizę elementów wizualnych, zwracając uwagę, że choć "Odyseja" Homera jest dziełem mitologicznym i sama w sobie anachronicznym (łączącym realia późnej epoki brązu z czasami archaicznymi autora), to niektóre detale, jak uzbrojenie Odyseusza czy projekty statków, są oddane jedynie częściowo zgodnie z realiami historycznymi. Temat ten będzie prawdopodobnie powracać aż do premiery filmu.

Krytyka pojawiła się również ze strony widzów technicznie zorientowanych, że pomimo realizacji filmu w całości w formacie IMAX, Universal nie udostępnił trailera ani w 4K, ani w rozszerzonym formacie IMAX, co dla części fanów pozostaje niezrozumiałą decyzją marketingową.

Odyseja trafi do kin 17 lipca 2026 roku.

Źrodło: darkhorizons.com