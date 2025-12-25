Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wpływy Disneya przekroczyły 6 miliardów dolarów z kin w 2025 roku 0

The Walt Disney Company jako pierwsze i jedyne studio filmowe w tym roku przekroczyło próg 6 miliardów dolarów globalnych wpływów z kin. To jednocześnie potwierdzenie siły modelu dystrybucyjnego studia, które wciąż utrzymuje jedne z najdłuższych okien wyłączności kinowej w branży.

To najlepszy rok Disneya od 2019 roku, kiedy studio osiągnęło rekordowe 13,1 mld dolarów wpływów. Wcześniej próg 6 mld dolarów był przez firmę przekraczany w latach 2016–2019.

Na łączny wynik składa się 2,3 mld dolarów z rynku amerykańskiego oraz 3,7 mld dolarów z rynków międzynarodowych. Kluczowym motorem napędowym ostatnich dni okazał się film Avatar: Ogień i popiół, który już w pierwszym tygodniu wyświetlania zgromadził 450 mln dolarów na całym świecie i nadal notuje bardzo wysoką frekwencję. Istotny wkład w tegoroczny wynik miały dwa tytuły, które przekroczyły barierę miliarda dolarów, czyli Zwierzogród 2 z wynikiem 1,3 mld dolarów oraz Lilo & Stitch, który zakończył globalny bieg kinowy z 1,03 mld dolarów.

Dobrze poradziło sobie również Marvel Studios. Trzy tegoroczne premiery należące do MCU łącznie przyniosły około 1,3 mld dolarów. Poza największymi markami solidne rezultaty osiągnęły także inne szerokie premiery Disneya, m.in. Predator: Strefa zagrożenia (184 mln dolarów), Elio (154 mln) oraz Zakręcony piątek 2 (153 mln).

Na drugim miejscu w zestawieniu studiów znajduje się Warner Bros. Pictures z wynikiem 4,3 mld dolarów. Choć było to pierwsze studio, które w 2025 roku przekroczyło próg 4 mld dolarów, brak kolejnych premier kinowych po filmie Jedna bitwa po drugiej znacząco ograniczył dalszy wzrost przychodów.

Źrodło: The Hollywood Reporter