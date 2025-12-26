Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nicolas Cage jako John Madden w pierwszym teaserze biografii od Amazon MGM 0

Amazon MGM Studios zaprezentowało pierwszy teaser filmu Madden, biografii legendarnego trenera i komentatora NFL Johna Maddena. W tytułowej roli występuje Nicolas Cage, a partneruje mu Christian Bale jako Al Davis, wieloletni właściciel Oakland Raiders.

Wczytywanie...

Za scenariusz i reżyserię odpowiada David O. Russell, który jest także jednym z producentów projektu. W gronie producentów znaleźli się również Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Jonathan Shukat oraz Matthew Budman. Scenariusz Russella powstał na bazie wcześniejszego draftu autorstwa Cambrona Clarka.

Film osadzony jest w latach 70., w okresie, gdy Madden prowadził Oakland Raiders. Produkcja pokaże zarówno jego sukcesy trenerskie, jak i moment, w którym z powodów zdrowotnych musiał przedwcześnie zakończyć karierę na ławce szkoleniowej. Istotnym wątkiem będzie także rozwój serii gier Madden NFL, a także późniejsza, niezwykle wpływowa kariera Maddena jako komentatora sportowego i medialnej ikony futbolu amerykańskiego.

W obsadzie znaleźli się również John Mulaney jako założyciel EA Trip Hawkins, Kathryn Hahn jako Virginia Madden oraz Sienna Miller w roli Carol Davis. John Madden zmarł w 2021 roku, pozostawiając po sobie jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w historii amerykańskiego sportu i popkultury.

Premiera filmu Madden planowana jest na 26 listopada 2026 roku.

Źrodło: Prime Video