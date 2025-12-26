Nowe szczegóły dotyczące kolejnych zwiastunów "Avengers: Doomsday" 0

Do kin trafił właśnie drugi, z jak się uważa, czterech zaplanowanych teaserów postaciowych filmu Avengers: Doomsday. Materiał jest wyświetlany przed seansami Avatar: Ogień i popiół i koncentruje się na postaci Thora, granego przez Chrisa Hemswortha. Pierwszy teaser skupiał się na Stevie Rogersie (Chris Evans).

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, nowy zwiastun prezentuje bardziej intymne i refleksyjne oblicze boga piorunów. W krótkiej scenie Thor pojawia się w codziennym, ziemskim stroju, żegnając się na dobranoc z adoptowaną córką. Główna część klipu ukazuje go jednak w pełnej zbroi, modlącego się do ojca w leśnej scenerii. W monologu Thor mówi o ojcostwie, odpowiedzialności i pragnieniu powrotu do domu nie jako wojownik, lecz jako ktoś, kto chce ofiarować dziecku spokój i bezpieczeństwo. Niskiej jakości kopia teasera krąży już w sieci, natomiast oficjalna wersja w wysokiej jakości ma zostać udostępniona w przyszłym tygodniu.

Pozostaje kwestia dwóch kolejnych zwiastunów. Początkowe plotki sugerowały, że jeden z nich będzie poświęcony Doktorowi Doomowi, granemu przez Roberta Downeya Jr. Później pojawiły się informacje, że Doom może zostać zachowany na finałowy, czwarty teaser, a trzeci skupi się na Lokim (Tom Hiddleston).

Według najnowszych doniesień Jeffa Sneidera z programu "The Hot Mic", trzeci teaser ma jednak wprowadzić powracających bohaterów X-Menów. Wśród wymienianych postaci znajdują się Profesor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) oraz Cyclops (James Marsden).

Czwarty zwiastun ma z kolei koncentrować się na Fantastycznej Czwórce oraz Wakandzie. Doktor Doom najwyraźniej pozostaje na razie tajemnicą, chyba że Marvel zdecyduje się na publikację piątego, pełnoprawnego teasera zbiorczego, o którym krążą spekulacje od kilku tygodni.

Strategia stopniowego ujawniania kluczowych postaci sugeruje, że Marvel Studios stawia na precyzyjnie dawkowane napięcie i wyraźne sygnalizowanie skali wydarzenia, jakim ma być Avengers: Doomsday.

Źrodło: darkhorizons.com