Netflix zaprezentował pierwszy teaser thrillera survivalowego Apex, w którym główne role grają Charlize Theron i Taron Egerton.
Theron wciela się w Sashę, doświadczoną wspinaczkę i poszukiwaczkę adrenaliny, która podczas samotnej wyprawy w surowe rejony australijskiego buszu odkrywa, że zagrożeniem nie jest wyłącznie bezlitosna natura. Jej przeciwnikiem okazuje się bezwzględny psychopata, grany przez Egertona, który wciąga bohaterkę w śmiertelną grę, czyniąc z niej swoją ofiarę. Eric Bana występuje jako partner postaci granej przez Theron.
Reżyserem filmu jest Baltasar Kormákur, twórca znany z takich tytułów jak Everest, Kontrabanda czy Na głębinie. Scenariusz napisał Jeremy Robbins. Zdjęcia realizowano w Nowej Południowej Walii.
Film trafi na platformę 24 kwietnia.
Źrodło: Netflix
