Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Charlize Theron i Taron Egerton w zwiastunie survivalowego thrillera "Apex" 0

Netflix zaprezentował pierwszy teaser thrillera survivalowego Apex, w którym główne role grają Charlize Theron i Taron Egerton.

Wczytywanie...

Theron wciela się w Sashę, doświadczoną wspinaczkę i poszukiwaczkę adrenaliny, która podczas samotnej wyprawy w surowe rejony australijskiego buszu odkrywa, że zagrożeniem nie jest wyłącznie bezlitosna natura. Jej przeciwnikiem okazuje się bezwzględny psychopata, grany przez Egertona, który wciąga bohaterkę w śmiertelną grę, czyniąc z niej swoją ofiarę. Eric Bana występuje jako partner postaci granej przez Theron.

Reżyserem filmu jest Baltasar Kormákur, twórca znany z takich tytułów jak Everest, Kontrabanda czy Na głębinie. Scenariusz napisał Jeremy Robbins. Zdjęcia realizowano w Nowej Południowej Walii.

Film trafi na platformę 24 kwietnia.

Źrodło: Netflix