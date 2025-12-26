Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

RANKING: Najpopularniejsze premiery zwiastunów kinowych i streamingowych w 2025 roku 0

Jak wynika z danych opublikowanych przez "Forbes" i opracowanych przez firmę analityczną WaveMetrix, to kontynuacja blisko 20-letniego hitu komediowego okazała się najgłośniejszym zwiastunowym debiutem 2025 roku. Pierwszy trailer Diabeł ubiera się u Prady 2 zgromadził w ciągu 24 godzin 181,5 mln wyświetleń, co czyni go najchętniej oglądanym zwiastunem komedii w ciągu ostatnich 15 lat monitorowanych przez firmę.

Istotny wpływ na ten wynik miała obecność Anne Hathaway w mediach społecznościowych. Aż jedna trzecia całkowitej liczby odsłon pochodziła z jej prywatnych kont na Facebooku, Instagramie i TikToku.

Disney absolutnym dominatorem

Ranking kinowych premier zwiastunów został wyraźnie zdominowany przez Disneya, który zajął pierwsze siedem miejsc. W zestawieniu znalazły się zarówno aktorskie remaki, animowane kontynuacje, tytuł Marvela, jak i długo wyczekiwany Avatara.

Największym sukcesem spoza portfolio Disneya był zwiastun nowego filmu Christophera Nolana od Universal Pictures, który uplasował się na ósmym miejscu. Tuż za nim znalazł się teaser biografii Michael o Michaelu Jacksonie.

Top 10 kinowych zwiastunów 2025 (pierwsze 24 godziny):

Łączna liczba wyświetleń dziesięciu najpopularniejszych kinowych trailerów była o 8% niższa niż rok wcześniej, gdy absolutnym rekordzistą okazał się zwiastun Deadpool & Wolverine z wynikiem 262 mln odsłon.

Streaming: Netflix rozdaje karty

W segmencie streamingowym sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Netflix zdominował zestawienie, zajmując siedem z dziesięciu miejsc. Kluczową rolę odegrały finałowe sezony flagowych marek platformy.

Jedynym filmem fabularnym w zestawieniu był hiszpański romans Nasza wina, będący jedynym reprezentantem Amazonu. Pozostałe miejsca przypadły produkcji animowanej o Gumballu oraz koncertowemu widowisku Taylor Swift.

Top 10 streamingowych zwiastunów 2025 (pierwsze 24 godziny):

W przeciwieństwie do rynku kinowego, zwiastuny produkcji streamingowych zanotowały wzrost aż o 146% rok do roku, co potwierdza rosnącą siłę platform VOD w generowaniu globalnego zainteresowania jeszcze na etapie promocji.

