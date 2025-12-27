Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

James Cameron o planie awaryjnym dla serii "Avatar"

Materiały prasowe towarzyszące premierze Avatar: Ogień i popiół jasno sugerują, że najnowsza odsłona sagi stanowi punkt zwrotny dla całej franczyzy. Film nie tylko musi odnieść sukces. On musi odnieść bardzo duży sukces, jeśli Disney ma zdecydować się na realizację kolejnych dwóch części, które według obecnych założeń musiałyby powstać razem lub wcale.

James Cameron potwierdził, że nakręcił już niewielką część czwartego filmu. Chodzi o sceny z udziałem młodszych bohaterów, rozgrywające się przed znaczącym przeskokiem czasowym, który miałby nastąpić w pierwszym akcie Avatara 4. Materiał ten jednak nigdy nie ujrzy światła dziennego, jeśli projekt nie otrzyma zielonego światła.

Po pierwszym tygodniu obecności w kinach Avatar: Ogień i popiół zgromadził 544 miliony dolarów na całym świecie. Wynik bardzo mocny, ale w przypadku filmów Camerona kluczowe znaczenie mają nie otwarcia, a długie nogi w kinach, czyli niewielkie spadki weekendowe.

W rozmowie z "Entertainment Weekly" reżyser zdradził, że jeśli saga nie doczeka się czwartej i piątej części, jest gotów publicznie ujawnić swoje pierwotne plany fabularne:

Nie wiem, czy saga pójdzie dalej. Mam taką nadzieję. Ale za każdym razem musimy udowodnić sens biznesowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie powstaną części cztery i pięć, zorganizuję konferencję prasową i powiem, co planowaliśmy. Po prostu.

Cameron odniósł się także do pomysłu napisania oficjalnej powieściowej adaptacji świata Avatara, która pozwoliłaby mu szczegółowo rozwinąć kulturę, historię i zaplecze narracyjne Pandory. Jak przyznaje, barierą jest jednak realia rynku:

Jest tam ogrom kultury, historii i detali, które zostały opracowane. Chciałbym zrobić coś na takim poziomie szczegółowości. Ale nie ma już na to modelu biznesowego. Ludzie nie czytają. Choć może warto byłoby stworzyć kanoniczny zapis tego, czym to wszystko miało być.

Wypowiedź ta koresponduje z niedawnym badaniem przeprowadzonym przez uniwersytety na Florydzie i w Londynie, z którego wynika, że liczba Amerykanów czytających dla przyjemności spadła o 40%. Jeśli Avatar 4 ostatecznie powstanie, jego najwcześniejsza możliwa premiera kinowa planowana jest na 2029 rok.

Źrodło: Entertainment Weekly