Film "Pasja: Wskrzeszenie" będzie kręcony kamerami IMAX. Astronomiczny budżet produkcji w reżyserii Mela Gibsona! 0

Mel Gibson realizuje swój najbardziej ambitny i jednocześnie najdroższy projekt reżyserski w karierze. Jak potwierdzają liczne źródła zbliżone do produkcji, Pasja: Wskrzeszenie będzie częściowo kręcone przy użyciu kamer IMAX, co otwiera drogę do szerokiej dystrybucji w tym formacie w 2027 roku.

Zdjęcia do filmu odbywają się w ścisłej tajemnicy w rzymskich Cinecittà Studios i rozpoczęły się w październiku. Ze względu na skalę przedsięwzięcia plan zdjęciowy ma potrwać aż 11 miesięcy, a jego zakończenie przewidziano dopiero na czerwiec 2026 roku. Projekt powstaje jako dwuczęściowa produkcja, z budżetem szacowanym na 100–125 mln dolarów na każdą część, co łącznie daje ponad 250 mln dolarów. Tym samym są to zdecydowanie najdroższe filmy, jakie Gibson kiedykolwiek wyreżyserował.

Według informatorów znaczna część budżetu przeznaczona jest na rozbudowane efekty wizualne. Sam reżyser określał projekt jako superambitny z halucynacyjnymi sekwencjami. Fabuła ma obejmować m.in. anielskie i demoniczne starcia oraz zstąpienie Chrystusa do piekieł, co sugeruje widowiskową, momentami wręcz thrillową konwencję, wyraźnie odmienną od ascetycznego tonu Pasji.

Istotną zmianą względem filmu z 2004 roku będzie także język dialogów. Aby, jak podają źródła, nie alienować widowni, twórcy zdecydowali się na język angielski, rezygnując z aramejskiego i hebrajskiego.

Warto również dodać, że w obsadzie nie ma gwiazd Pasji, czyli Jima Caviezela i Moniki Bellucci. W ich miejsce obsadzono mniej rozpoznawalnych aktorów. Jaakko Ohtonen jako Jezus, Mariela Garriga jako Maria Magdalena, Kasia Smutniak jako Maria, Pier Luigi Pasino jako Piotr, Riccardo Scamarcio jako Poncjusz Piłat. W filmie pojawi się także Rupert Everett, którego rola pozostaje na razie tajemnicą.

Dystrybutor Lionsgate zaplanował premierę jako wydarzenie dwuczęściowe o wyraźnej symbolice religijnej. Część pierwsza trafi do kin 26 marca 2027 roku (Wielki Piątek), natomiast część druga dokładnie 40 dni później, czyli 6 maja 2027 roku (Wniebowstąpienie).

Źrodło: World of Reel