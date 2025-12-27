Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Millie Bobby Brown może zagrać w horrorze "Dark Park" od reżysera "Ataku na dzielnicę"

Joe Cornish, twórca kultowego dzisiaj Ataku na dzielnicę, prowadzi wstępne rozmowy z Netflixem dotyczące reżyserii filmu "Dark Park". Projekt ma być horrorem osadzonym w realiach opuszczonego parku rozrywki, a główną rolę może zagrać Millie Bobby Brown.

Joe Cornish nie jest postacią obcą Netflixowi. Reżyser i scenarzysta odpowiadał za kilka odcinków serialu Lockwood i spółka, co czyni jego potencjalne zaangażowanie w pełnometrażową produkcję naturalnym krokiem w dalszej współpracy ze streamingowym gigantem. "Dark Park" opisywany jest jako horror o grupie młodych ludzi, którzy decydują się wejść do nawiedzonego parku rozrywki – miejsca, w którym każda atrakcja może okazać się śmiertelną pułapką.

Millie Bobby Brown pozostaje natomiast jedną z najważniejszych aktorek związanych z Netflixem. Po sukcesie Stranger Things platforma konsekwentnie rozwija z nią kolejne projekty. W produkcji są m.in. Enola Holmes 3, "Just Picture It" oraz biograficzny film "Perfect" o Kerri Strug. Jej udział w "Dark Park" z pewnością wzmacniałby rangę projektu.

Czy chcielibyście obejrzeć horror z gwiazdą Stranger Things?

Źrodło: The InSneider