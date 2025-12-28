Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje Brigitte Bardot. Ikona francuskiego kina miała 91 lat 1

Brigitte Bardot, jedna z największych legend francuskiego kina i jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury XX wieku, zmarła w wieku 91 lat. Informację o jej śmierci przekazała w niedzielę "Brigitte Bardot Foundation".

Wczytywanie... "Shalako"

Bardot wystąpiła w ponad 50 filmach i w drugiej połowie lat 50. stała się globalnym fenomenem – uosobieniem nowej, wyzwolonej kobiecości, która kontrastowała z konserwatywną obyczajowością powojennej Europy. Jej wizerunek, oparty na naturalnej zmysłowości i swobodzie obyczajowej, bywał porównywany do Marilyn Monroe, choć sama Bardot szybko zaczęła odczuwać ciężar sprowadzenia jej kariery wyłącznie do statusu seksbomby.

Przełomem w jej karierze był film I Bóg stworzył kobietę Rogera Vadima, w którym jako 18-latka zagrała bohaterkę uwikłaną w miłosny trójkąt. Siedem lat później aktorka stworzyła jedną ze swoich najbardziej pamiętnych ról w Pogardzie Jean-Luca Godarda.

Inne ważne dzieła, które warto wymienić to Viva Maria!, Prawda, Życie prywatne, Babette idzie na wojnę, Shalako, Nowicjuszki, Bardzo ładna i bardzo wesoła historia Colinota Trousse-Chemise, Królowe Dzikiego Zachodu czy Trzy kroki w szaleństwo.

Który film z Brigitte Bardot cenicie najbardziej?

Źrodło: FRANCE 24