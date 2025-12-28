Benedict Bridgerton spotyka tą jedyną w zwiastunie 4. sezonu serialu "Bridgertonowie" 0

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun czwartego sezonu serialu Bridgertonowie, który powraca w dwóch częściach. W nowej opowieści ze świata socjety wieczny kawaler Benedict Bridgerton w końcu spotyka tę jedyną — urzekającą pokojówkę, która w przebraniu zakrada się na bal maskowy.

Wczytywanie... kadr z serialu "Bridgertonowie"

Czwarty sezon będzie oparty na powieści An Offer from a Gentleman, trzeciej książce bestsellerowej serii Bridgertonów autorstwa Julii Quinn. Skupia się ona na historii miłosnej między Benedictem Bridgertonem granym przez Luke'a Thompsona a Sophie Baek (Yerin Ha).

Mimo że starsi i młodsi bracia Benedicta są już szczęśliwie żonaci, mężczyzna niechętnie dąży do ustatkowania się. Aż do momentu, gdy na balu maskowym jego uwagę przyciąga fascynująca kobieta. Choć Benedict zna swoją miłość tylko jako Damę w Srebrze, w rzeczywistości jest to Sophie, zaradna pokojówka z własnymi sekretami i marzeniami.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Nowi członkowie obsady to Katie Leung jako Lady Araminta Gun, Michelle Mao jako Rosamund Li oraz Isabella Wei jako Posy Li. Powracający to Jonathan Bailey jako Anthony Bridgerton, Adjoa Andoh jako Lady Danbury, Luke Newton jako Colin Bridgerton, Julie Andrews jako Lady Whistledown, Golda Rosheuvel jako królowa Charlotte i inni.

Pierwsza część 4. sezonu Bridgertonów zadebiutuje na Netflix 29 stycznia 2026 roku. Druga zaś pojawi się 26 lutego. Serial od Shondaland otrzymał już przedłużenie na piąty i szósty sezon.

Źrodło: Netflix