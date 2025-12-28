Zwiastun finałowego sezonu "Outlandera" 0

Starz prezentuje zwiastun ostatniego, ósmego sezonu swojego megahitu Outlander. Produkcja ta opiera swą fabułę na bestsellerowej serii powieści Diany Gabaldon.

Kończący historię miłości Claire i Jamiego, ósmy sezon zadebiutuje 6 marca 2026 roku.

Na początku ósmego sezonu Jamie (Sam Heughan) i Claire (Caitríona Balfe) wracają do Fraser’s Ridge, obecnie tętniącej życiem osady, która rozwinęła się i rozkwitła podczas ich nieobecności. Wraz z nowymi przybyszami i zmianami wprowadzonymi podczas lat nieobecności, Fraserowie stają przed pytaniem, co są gotowi poświęcić dla miejsca, które nazywają domem, a co ważniejsze, co są gotowi poświęcić, by pozostać razem. Chociaż porzucili wojnę o wolność Ameryki za sobą, ich walka o Fraser’s Ridge dopiero się zaczęła.

W siódmym sezonie rodzina Fraserów stawiła czoła konsekwencjom amerykańskiej rewolucji. Sezon zakończył się przełomową decyzją Jamie’ego o rezygnacji z komisji w Armii Kontynentalnej i powrocie do Fraser’s Ridge z Claire.

Ósmy sezon Outlandera mimo iż jest finałowym, nie kończy tego uniwersum. Starz ma już w swojej ofercie prequelowy spin-off serialu noszący tytuł Outlander: Krew z krwi. Jego fabuła ukazuje nam miłosne historie rodziców Jamiego Frasera i Claire Randall.

Źrodło: Starz