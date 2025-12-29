Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sydney Sweeney wreszcie z box office’owym hitem. "Pomoc domowa" notuje znakomite wyniki 0

Po serii zawodów, Sydney Sweeney może wreszcie odetchnąć z ulgą. Thriller Pomoc domowa okazał się jednym z najbardziej pozytywnych zaskoczeń zimowego sezonu kinowego, notując wyjątkowo stabilne wyniki w drugi weekend wyświetlania.

Film zarobił dodatkowe 16 mln dolarów w trzydniowym oknie weekendowym, notując spadek zaledwie o 19% względem otwarcia. To wynik rzadko spotykany w przypadku thrillerów ze średniej półki budżetowej i wyraźny sygnał, że film może mieć tak zwane długie nogi. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnym weekendzie spadek będzie równie niewielki, a produkcja bez większego wysiłku przekroczy 100 mln dolarów wpływów na rynku amerykańskim.

Pomoc domowa, w którym obok Sweeney występuje Amanda Seyfried, przekroczy próg 50 mln dolarów już jutro, zaledwie po 12 dniach od premiery. Przy budżecie na poziomie 30 mln dolarów oraz zabezpieczeniu w postaci międzynarodowych przedsprzedaży, film zapowiada się na jeden z najbardziej dochodowych tytułów Lionsgate ostatnich lat.

Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści Freidy McFadden, absolutnym fenomenie wydawniczym, przetłumaczonym na 40 języków i sprzedanym dotąd w nakładzie 4,5 mln egzemplarzy. Książka zyskała ogromną popularność w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku.

Dla Sydney Sweeney to szczególnie ważny moment. Aktorka zamyka trudny 2025 rok, naznaczony negatywnymi nagłówkami i niezbyt dochodowymi premierami. Najnowsza produkcja z jej udziałem będzie największym kinowym sukcesem w dotychczasowej karierze młodej aktorki. Wszystko wskazuje na to, że Pomoc domowa przebije wynik Tylko nie ty (88 mln dolarów).

Pomoc domowa do polskich kin wchodzi już w tym tygodniu!

Źrodło: World of Reel