Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Do sieci wyciekły szczegóły teasera "Avengers: Doomsday" z X-Menami 0

Do sieci trafił wyciek trzeciego teasera filmu Avengers: Doomsday, który ma oficjalnie zadebiutować w kinach jeszcze w tym tygodniu. Zgodnie z krążącymi spekulacjami, materiał jednoznacznie koncentruje się na X-Menach, potwierdzając ich istotną rolę w nadchodzącym widowisku Marvel Studios.

Wczytywanie...

Teaser rozpoczyna się długim ujęciem kamery przemierzającej opustoszałe, popadające w ruinę korytarze X-Mansion. W tle słychać głos Magneto, ponownie granego przez Iana McKellena, który wypowiada refleksyjny monolog o śmierci i tożsamości:

W kolejnej scenie pojawia się szachownica z unoszącą się w powietrzu figurą, czyli czytelne nawiązanie do wieloletniej symboliki relacji Profesora X i Magneto. Chwilę później widzimy Charlesa Xaviera (Patrick Stewart), siedzącego w swoim klasycznym wózku z filmów Foxa oraz Magneto. Obaj bohaterowie siedzą obok siebie przy oknie i chwytają się za ręce w geście solidarności. Magneto ma długie, siwe włosy i brodę.

Kulminacją teasera jest efektowne ujęcie, kiedy to James Marsden powraca jako Scott Summers/Cyclops, ubrany w kultowy, niebiesko-żółty kostium X-Menów inspirowany projektami Jima Lee. Bohater klęczy na polu bitwy, a w tle widoczny jest Sentinel. Cyclops zrywa wizjer i unosi wzrok ku górze, a z jego oczu wystrzeliwuje potężny, czerwony strumień energii, rozrywający niebo.

Zapowiedź zamyka plansza z jednoznacznym komunikatem:

X-Meni powrócą w "Avengers: Doomsday".

Znaczenie tych scen pozostaje na razie niejasne. Wszystko wskazuje na to, że w filmie zobaczymy jedynie część znanych postaci z uniwersum X-Men, a zaprezentowany materiał może sugerować tragiczną linię fabularną, przypominającą otwarcie X-Men: Przeszłość, która nadejdzie, gdzie świat mutantów został w dużej mierze zdziesiątkowany.

Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źrodło: darkhorizons.com