Wilkersonowie powracają! Oto teaserowy zwiastun kontynuacji serialu "Zwariowany świat Malcolma"

Po latach przerwy Malcolm ponownie trafia w sam środek rodzinnego chaosu. Hulu ogłosiło, że czteroodcinkowy revival kultowego sitcomu Malcolm in the Middle zadebiutuje 10 kwietnia 2026 roku. Do swoich ról wracają Frankie Muniz, Bryan Cranston i Jane Kaczmarek, a projekt powstaje dla Disneya.

Platforma udostępniła oficjalny teaser, w którym dorosły Malcolm, od dekady trzymający się z dala od rodziny, zostaje wezwany przez Hala i Lois na ich 40. rocznicę ślubu. Szybko okazuje się, że rodzinnych spraw nie da się zamiatać pod dywan. Lois bez ogródek stwierdza, że Malcolm celowo ukrywał się przed rodziną, a nowa bohaterka, Leah, córka Malcolma grana przez Keeley Karsten, przypomina ojcu, że nie da się wyprzeć własnych korzeni.

Revival został zamówiony przez Disneya w ubiegłym roku. Oprócz Muniza, Cranstona i Kaczmarek powracają także Christopher Masterson i Justin Berfield jako bracia Malcolma. Twórca oryginału, Linwood Boomer, ponownie pełni funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego.

Oryginalny serial zadebiutował na antenie Foxa w styczniu 2000 roku i był emitowany przez siedem sezonów, zdobywając siedem nagród Emmy, w tym za scenariusz i reżyserię w latach 2000–2001. Revival produkują 20th Television (Disney Television Studios) oraz New Regency. Seria będzie dostępna na Hulu, a dla subskrybentów pakietu, również na Disney+ w USA, natomiast międzynarodowo trafi na Disney+.

Oto teaser i plakat:

Źrodło: Hulu