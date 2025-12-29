Reżyser "Nikt 2" za kamerą filmowej adaptacji gry "Sleeping Dogs" 0

Timo Tjahjanto został wybrany na stanowisko reżysera nadchodzącej adaptacji filmowej uznanej przygodowej gry akcji z 2012 roku "Sleeping Dogs".

Wczytywanie... kadr z gry "Sleeping Dogs"

Sleeping Dogs to gra otwarta w stylu GTA, której akcja osadzona jest w Hongkongu. W grze Will Yun Lee użyczył głosu głównej roli Wei Shena, tajnego policjanta z Hongkongu, który ma na celu rozbicie potężnej organizacji przestępczej – Sun On Yee Triady. Gra uzyskała uznanie za fabułę, postacie, kreację miasta i elementy walki.

Przed laty Sleeping Dogs na wielki ekran próbował przenieść Donnie Yen, azjatycka legenda kina. Projekt ten jednak nigdy nie doszedł do skutku. Na początku tego roku Simu Liu, gwiazda Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni powiedział, że współpracuje z właścicielami praw nad adaptacją filmową, a następnie w październiku potwierdził, że szkic scenariusza jest ukończony. Nie znana jest na razie wizja przeniesienia popularnej gry na kinowy ekran.

Tjahjanto znany jest z efektownym scen walk, wydaje się więc być kandydatem idealnym. Ostatnio wyreżyserował kontynuację Pszczelarza Davida Ayera, której produkcję Jason Statham zakończył zaledwie kilka tygodni temu. Jest także autorem międzynarodowego hitu Przychodzi po nas noc, a w tym roku zadebiutował w Hollywood filmem Nikt 2.

Źrodło: Dark Horizons