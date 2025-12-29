Dokument "Take That" - poznaj historię brytyjskiego boysbandu 0

Netflix zaprezentował zwiastun kolejnego dokumentu w swoich licznych zbiorach. Produkcja o tytule "Take That" przybliży Nam historię brytyjskiego boysbandu o tej samej nazwie.

Wczytywanie... "Take That"

Take That zadebiutuje 27 stycznia 2026 roku i będzie dokumentować długą drogę zespołu oraz osobiste relacje jego członków w trzech odcinkach, wykorzystując dotąd nieznane nagrania, wywiady oraz rzadkie archiwa zarejestrowane przez 35 lat.

W krótkim, opublikowanym przez streamera materiale Mark Owen i jego kolega z zespołu Gary Barlow widziani są za kulisami koncertu z lat 90. XX wieku. Komentują oni te archiwalne nagrania.

Take That byli na czele brytyjskiej rewolucji boysbandów w latach 90., grając dziesiątki wyprzedanych koncertów. Łącznie mieli 12 singli numer jeden i sprzedali ponad 45 milionów płyt na całym świecie. Aktywni są do dziś, dzięki udanemu comebackowi po rozpadzie zespołu.

W dokumencie udział wzieli wszyscy członkowie zespołu. David Soutar jest reżyserem, a Gabe Turner producentem wykonawczym.

Od ich początków jako pięcioosobowy zespół założony w Manchesterze, po zostanie gwiazdami popu. Przeżyj na nowo koleżeństwo, chaos i wytrwałość, które napędzały ich błyskawiczny wzrost, dramatyczny rozpad i jeden z największych powrotów w historii brytyjskiej muzyki. Opowiedziana ich własnymi słowami, to głęboko osobista i definitywna historia "Take That" – głosi oficjalny opis.

Źrodło: Deadline