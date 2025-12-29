Najnowszy film Ridley'a Scotta "The Dog Stars" z letnią datą premierą 0

Wizjonerski i kilkukrotnie nominowany do Oscara filmowiec Ridley Scott powraca z kolejnym filmem, który może stać się wielkim hitem. Poznaliśmy datę premiery postapokaliptycznego thrillera The Dog Stars.

Wczytywanie... fragment plakatu

Obraz wejdzie na kinowe ekrany 28 sierpnia 2026 roku za pośrednictwem 20th Century Studios. To najnowsze dzieło Scotta po nominowanym do Oscara sequelu Gladiatora.

Fabuła The Dog Stars opiera się na powieści Petera Hellera z 2012 roku. Książkę na język filmu przełożył Mark L. Smith, człowiek mający na swoim koncie Zjawę, Niebo o północy czy Twisters.

W rolach głównych występują Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce, Margaret Qualley i Benedict Wong.

Akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, gdzie wirus niszczy ludzkość, a ocalałe osoby stawiają czoła wędrującym padlinożercom zwanym Żniwiarzami. Historia skupia się na Higu (Elordi), cywilnym pilocie, który stracił żonę z powodu choroby. Hig prowadzi smutne życie w opuszczonej bazie lotniczej w Kolorado, z psem i twardym byłym marines (Brolin). Obaj mężczyźni choć tak różni, muszą polegać na sobie nawzajem, aby odpierać ataki Żniwiarzy i przeżyć. Hig systematycznie sprawdza okolice za pomocą swojej wiekowej Cessny. Szuka zapasów, ale i lata z nadzieją, że gdzieś tam jest jeszcze normalny świat. Pewnego dnia wydarza się coś co może zmienić przyszłość.

Źrodło: Bloody Disgusting