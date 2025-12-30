Koniec serialu Stephena Kinga na Netfliksie. Twórcy potwierdzają decyzję 0

Plany Netfliksa dotyczące serialowej adaptacji Talizmanu Stephena Kinga oficjalnie upadły. Twórcy Stranger Things, Matt i Ross Duffer, potwierdzili, że długo rozwijany projekt nie będzie już realizowany na platformie streamingowej.

O tym, że bracia Duffer pracują nad serialową wersją Talizmanu, po raz pierwszy informowano w 2022 roku. Produkcja miała być ich pierwszym dużym przedsięwzięciem poza uniwersum Stranger Things. Teraz wiadomo już, że projekt utknął na dobre. W rozmowie z CBR Ross Duffer przyznał wprost: Niestety Talizman nie jest już w Netfliksie, więc nie jesteśmy już w to zaangażowani.

Twórcy nie ukrywają, że wyzwaniem okazała się skala materiału źródłowego. Matt Duffer przyznał, że początkowo mogli nie doszacować trudności związanych z adaptacją powieści. Prawdopodobnie byliśmy naiwni, myśląc, że uda nam się złamać Talizman – stwierdził. Ross dodał, że książka od dekad krąży po Hollywood w różnych wersjach rozwojowych, co tylko potęgowało presję. Ta historia od lat tkwi w development hell. Przykro nam, że to nie my przerwaliśmy tę klątwę – podsumował. Matt Duffer zaznaczył jednak, że wierzy, iż komuś w przyszłości może się to udać.

Talizman, wydany w 1984 roku, to wspólna powieść Stephena Kinga i Petera Strauba. Opowiada historię Jacka Sawyera, chłopca podróżującego przez równoległy świat zwany Terytoriami w poszukiwaniu magicznego artefaktu, który może uratować życie jego umierającej matki. W 2001 roku ukazała się kontynuacja zatytułowana Black House, przedstawiająca losy dorosłego już Jacka, który nie pamięta swojej dawnej wyprawy.

Choć książka doczekała się krótkiej adaptacji filmowej w 2008 roku oraz wersji komiksowej, pełnometrażowy film lub serial od lat pozostaje niespełnionym marzeniem Hollywood. Prawa do ekranizacji od dawna znajdują się pod skrzydłami Amblin Partners Stevena Spielberga, jednak – jak sugerują bracia Duffer – na razie nie widać przełomu również na tym froncie.

Źrodło: Comingsoon