Oficjalnie: jeden z aktorów "The Last of Us" żegna się z serialem

Nadchodzący 3. sezon The Last of Us przyniesie istotną zmianę w obsadzie. Jak informują branżowe źródła, jeden z ważniejszych aktorów nie powróci w nowych odcinkach, a jego rola zostanie oficjalnie przepisana na nową osobę.

Serial stworzony przez Craiga Mazina i Neila Druckmanna dla HBO, oparty na kultowej serii gier studia Naughty Dog, zadebiutował w styczniu 2023 roku i szybko stał się jednym z największych hitów stacji. Drugi sezon, który trafił na antenę w kwietniu 2025 roku, umocnił pozycję produkcji jako jednego z najważniejszych seriali ostatnich lat. W głównych rolach ponownie wystąpili Pedro Pascal jako Joel oraz Bella Ramsey jako Ellie.

Choć The Last of Us zostało już przedłużone na 3. sezon, projekt przechodzi istotne zmiany za kulisami. Neil Druckmann oraz scenarzystka Haley Gross zakończyli współpracę przy serialu, a jedynym showrunnerem pozostaje Craig Mazin. Premiera nowego sezonu spodziewana jest w 2027 roku, jednak dokładna data nie została jeszcze ogłoszona.

Według informacji Danny Ramirez nie powróci w roli Manny’ego w 3. sezonie The Last of Us. Postać ma zostać obsadzona na nowo. Powody tej decyzji nie zostały oficjalnie ujawnione, jednak spekuluje się, że kluczową rolę mogły odegrać inne zobowiązania aktora.

Ramirez jest obecnie silnie związany z Marvel Cinematic Universe, gdzie wciela się w Joaquina Torresa, nowego Falcona. Potwierdzono już jego udział w filmie Avengers: Doomsday, a choć jego obecność w Avengers: Secret Wars nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, możliwy konflikt terminów mógł wpłynąć na decyzję o recastingu. Zdjęcia do 3. sezonu The Last of Us mają rozpocząć się w marcu i potrwać do listopada, podczas gdy Avengers: Secret Wars również planowane są na okres letni.

Postać Manny’ego pojawiła się w czterech odcinkach drugiego sezonu, który jest już dostępny w serwisie HBO Max.

Źrodło: Comingsoon