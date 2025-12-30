Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Avengers: Doomsday" - teaser skupiony na Thorze oficjalnie zaprezentowany 1

Marvel Studios oficjalnie zaprezentowało kolejny teaser filmu Avengers: Doomsday, który po raz pierwszy był wyświetlany w kinach w miniony piątek, przy okazji drugiego weekendu Avatara. To drugi z serii krótkich materiałów zapowiadających nadchodzący crossover MCU.

Nowy teaser koncentruje się na Thorze granym przez Chrisa Hemswortha. Widzimy bohatera modlącego się do swojego zmarłego ojca, Odyna, w leśnej scenerii, a także bardziej intymne momenty z jego adoptowaną córką Love, w tym scenę pożegnania na dobranoc. Materiał wyraźnie akcentuje emocjonalny wymiar postaci i sugeruje bardziej refleksyjny ton tej części historii Boga Piorunów.

Marvel potwierdził jednocześnie, że studio pozostaje przy obranej strategii marketingowej – nowe teasery będą debiutować najpierw w kinach w piątki, a następnie trafiać do sieci we wtorki. Oto najnowsza zapowiedź, która zadebiutowała w sieci:

Dostępna jest również wersja z polskim dubbingiem:

Już w tym tygodniu w kinach pojawi się trzeci teaser, który skupi się na X-Menach. W materiale mają wystąpić Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto) oraz James Marsden (Cyclops). Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źrodło: Marvel Studios