Druga część ekranizacji światowego bestsellera powraca! Prezentujemy zwiastun filmu "Zmiennokształtni 2" 0

Nowe zwierzęta, nowe wyzwania i jeszcze więcej emocjonujących wydarzeń! Kino Świat zaprezentowało zwiastun filmu Zmiennokształtni 2.

Wczytywanie...

Czas na powrót do tajemniczej szkoły, w której zmiennokształtni uczniowie doskonalą swoje umiejętności przeistaczania się w dzikie zwierzęta. Za efektami wizualnymi stoją artyści ze studiów produkcyjnych Pixomondo, a także PFX. Reżyserem jest Sven Unterwaldt Jr., który pracował przy drugiej i trzeciej części Szkoły magicznych zwierząt oraz produkcji z cyklu 7 krasnoludków.

W kontynuacji Zmiennokształtnych widzowie spotkają znanych bohaterów z pierwszej części! W obsadzie ponownie pojawi się Oliver Masucci – aktor znany z roli w filmie Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a oraz z popularnego serialu Netflixa Dark. Zmiennokształtni 2 to ekranizacja drugiej części młodzieżowego cyklu "Woodwalkers", autorstwa Katji Brandis, który cieszy się dużym uznaniem wśród młodych czytelników.

Oto zwiastun:

Nowy rok szkolny w liceum Clearwater to dla potrafiących przemieniać się w zwierzęta Caraga i jego przyjaciół nowe ekscytujące wyzwania. Na początek muszą zmierzyć się z poważną sprawą: Rada Leśnych Wędrowców prowadzi śledztwo przeciwko patronowi szkoły, Andrew Millingowi, oskarżonemu o atak na ludzi. Carag staje przed trudnym wyborem – z jednej strony chce powstrzymać swojego mentora przed dalszymi agresywnymi działaniami, z drugiej Milling obiecał zaprowadzić chłopaka do jego prawdziwej rodziny pum. Warunkiem jest jednak dalsze ukrywanie prawdy przed Radą. Caragowi bardzo zależy na spotkaniu swoich krewnych, więc dopuszcza się kłamstwa w celu obrony patrona liceum. Wkrótce okazuje się, że szkoła jest w niebezpieczeństwie, a Milling również ma w tym swój udział. Carag i jego przyjaciele muszą szybko zdobyć dowody, zanim będzie za późno. Niespodziewanie z pomocą przychodzi mu śnieżna wilczyca Tikaani. Ale czy można jej zaufać?

TYLKO W KINACH OD 20 LUTEGO.

Źrodło: Kino Świat